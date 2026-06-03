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03 июня 2026 в 11:34

Пентхаус Кобзона в центре Москвы решили продать

Mash: квартиру Кобзона в Москве выставили на продажу за 1 млрд рублей

Иосиф Кобзон Иосиф Кобзон Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Элитный пентхаус покойного певца Иосифа Кобзона выставлен на закрытую продажу, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о квартире площадью 600 квадратных метров в центре Москвы.

Объект расположен на 16-м этаже жилого комплекса. Источники канала отмечают, что интерьер и ремонт в жилье остались нетронутыми с момента смерти артиста. Владелицей недвижимости является вдова Кобзона Нинель Кобзон.

Стоимость пентхауса составляет 1 млрд рублей. По данным Telegram-канала, сделку решено не афишировать, а покупателя ищут в режиме строгой конфиденциальности. Организаторы продажи намеренно избегают публичных объявлений. Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года.

Ранее сообщалось, что роскошная вилла Дмитрия Диброва в элитном поселке Успенские Поляны подешевела на 71 млн рублей. Особняк более полугода не находит покупателя. Изначально поместье было выставлено на продажу за 570 млн рублей, но из-за отсутствия желающих ценник снизили до 499 млн рублей.

Прежде риелтор Ригина Гордеева заявила, что небольшие размеры участка в 15 соток под домом актера Стивена Сигала на Рублевке мешают быстрой продаже. Изначально объект предлагался за 700 млн рублей, а весной цена опустилась до 650 млн рублей.

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Иосиф Кобзон
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