Пентхаус Кобзона в центре Москвы решили продать Mash: квартиру Кобзона в Москве выставили на продажу за 1 млрд рублей

Элитный пентхаус покойного певца Иосифа Кобзона выставлен на закрытую продажу, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о квартире площадью 600 квадратных метров в центре Москвы.

Объект расположен на 16-м этаже жилого комплекса. Источники канала отмечают, что интерьер и ремонт в жилье остались нетронутыми с момента смерти артиста. Владелицей недвижимости является вдова Кобзона Нинель Кобзон.

Стоимость пентхауса составляет 1 млрд рублей. По данным Telegram-канала, сделку решено не афишировать, а покупателя ищут в режиме строгой конфиденциальности. Организаторы продажи намеренно избегают публичных объявлений. Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года.

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