В Москве курьеры начнут работать по новым правилам

В Москве вводят цифровой контроль работы курьеров в рамках обновленного стандарта работы курьерских служб, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова приводит пресс-служба дептранса в Telegram. Ключевое изменение — переход к адресной системе, при которой в единую цифровую платформу передаются данные не только о компаниях, но и о каждом отдельном доставщике.

Ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тыс. заказов. Курьеры обязаны соблюдать понятные правила. Например, автоматизация контроля скорости СИМ, велосипеда и мопеда, а также верификация личности доставщика повышают безопасность. Мы видим, что за два года работы по единому стандарту уровень доверия москвичей к курьерским службам вырос до 80%. Продолжим делать этот сервис максимально безопасным и удобным, — добавил Ликсутов.

Также известно, что с помощью обязательных IoT-модулей на средства передвижения устанавливается ограничение скорости до 25 км/ч. Ограничение скорости и «медленные зоны» будут действовать автоматически. Кроме того, система будет обновляться в реальном времени, что позволит оперативно применять меры — от штрафов до блокировки доступа к работе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что жителям Москвы, пользующимся городским наземным транспортом, уже скоро станет доступна оплата проезда по биометрии. По его словам, система также будет внедрена на всех станциях МЦД. Ожидается, что такая опция появится в 2026 году.