Миронов назвал абсурдом соотношение зарплат курьеров и учителей

Зарплата российских учителей должна составлять 200% от средней по региону, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, соотношение заработных плат курьеров и школьных педагогов в РФ выглядит абсурдным. Он отметил, что учителям в большинстве регионов приходится работать на полторы ставки, чтобы получать хотя бы 60 тыс. рублей.

Средняя зарплата курьеров в России достигла 158,8 тыс. рублей в месяц. Доставка — лидер по темпам роста оплаты труда в стране. А теперь посмотрите на зарплаты учителей. По статистике, в большинстве регионов педагогу предлагают около 30 тыс. рублей на ставку. Чтобы получить 60 тыс. рублей, нужно работать на полторы ставки, вести классное руководство и еще хвататься за стимулирующие. Итог этого уравнения абсурден. Я уже не раз говорил, что мы превращаемся в страну курьеров и охранников. Зарплата учителя за одну ставку должна быть не менее 200% от средней по региону. Базовый оклад — не ниже 70% от заработка. Кроме того, мы настаиваем на введении обязательной «13-й зарплаты» по итогам учебного года, — высказался Миронов.

Он отметил, что ситуацию усугубляет и миграционный фактор. По его словам, до 80% работников в курьерской отрасли — это трудовые мигранты, которые не вкладывают средства в общество. Он добавил, что проблема заключается не в высоких доходах курьеров, а в низких зарплатах педагогов.

Человек, который качественно готовит детей к экзаменам, не должен думать, заплатят ему за эту работу или нет. В курьерской отрасли, по разным оценкам, до 80% работников — трудовые мигранты. Они приехали сюда на заработки, не вкладывая в наше общество ни копейки. А учитель, который каждый день отдает душу детям, получает в разы меньше. Проблема не в том, что много зарабатывают курьеры, а в том, что мало получают педагоги. И решать ее надо системным повышением доходов бюджетников. Деньги в стране есть, вопрос в их справедливом распределении, — заключил Миронов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что за последние три года реальные заработные платы россиян выросли почти на четверть. По его словам, уровень бедности опустился до минимальных за всю историю показателей.