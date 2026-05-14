14 мая 2026 в 10:50

Миронов назвал абсурдом соотношение зарплат курьеров и учителей

Сергей Миронов
Зарплата российских учителей должна составлять 200% от средней по региону, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, соотношение заработных плат курьеров и школьных педагогов в РФ выглядит абсурдным. Он отметил, что учителям в большинстве регионов приходится работать на полторы ставки, чтобы получать хотя бы 60 тыс. рублей.

Средняя зарплата курьеров в России достигла 158,8 тыс. рублей в месяц. Доставка — лидер по темпам роста оплаты труда в стране. А теперь посмотрите на зарплаты учителей. По статистике, в большинстве регионов педагогу предлагают около 30 тыс. рублей на ставку. Чтобы получить 60 тыс. рублей, нужно работать на полторы ставки, вести классное руководство и еще хвататься за стимулирующие. Итог этого уравнения абсурден. Я уже не раз говорил, что мы превращаемся в страну курьеров и охранников. Зарплата учителя за одну ставку должна быть не менее 200% от средней по региону. Базовый оклад — не ниже 70% от заработка. Кроме того, мы настаиваем на введении обязательной «13-й зарплаты» по итогам учебного года, — высказался Миронов.

Он отметил, что ситуацию усугубляет и миграционный фактор. По его словам, до 80% работников в курьерской отрасли — это трудовые мигранты, которые не вкладывают средства в общество. Он добавил, что проблема заключается не в высоких доходах курьеров, а в низких зарплатах педагогов.

Человек, который качественно готовит детей к экзаменам, не должен думать, заплатят ему за эту работу или нет. В курьерской отрасли, по разным оценкам, до 80% работников — трудовые мигранты. Они приехали сюда на заработки, не вкладывая в наше общество ни копейки. А учитель, который каждый день отдает душу детям, получает в разы меньше. Проблема не в том, что много зарабатывают курьеры, а в том, что мало получают педагоги. И решать ее надо системным повышением доходов бюджетников. Деньги в стране есть, вопрос в их справедливом распределении, — заключил Миронов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что за последние три года реальные заработные платы россиян выросли почти на четверть. По его словам, уровень бедности опустился до минимальных за всю историю показателей.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
