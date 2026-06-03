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03 июня 2026 в 14:28

Гинеколог развеяла миф о гормональных препаратах

Гинеколог Паузина: гормональные препараты крайне редко приводят к осложнениям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вопреки распространенному мнению, гормональные препараты крайне редко приводят к осложнениям, рассказала главный внештатный акушер-гинеколог ФМБА в ПФО Ольга Паузина. Как пишет Pravda-nn.ru, самой частой причиной отказа от терапии становится страх развития тромбоэмболии. По словам специалиста, на самом деле такая патология из-за препаратов возникает только у 5–10 женщин на 1 тыс. в год.

Как отметила врач, гормонофобия продвигается блогерами, которые рекламируют препараты без доказанной эффективности, например БАДы. Паузина обратила внимание, что гормональные контрацептивы также снижают риск рака яичников и эндометрия до 50%. Она уточнила, что препараты подбираются индивидуально медиками для каждой пациентки и корректируются при необходимости.

Ранее акушер-гинеколог Инна Джиджоева заявила, что лучший возраст для рождения детей — до 28 лет. По ее словам, об этом говорят исследования по репродуктивному здоровью.

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