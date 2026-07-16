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16 июля 2026 в 08:05

Гинеколог раскрыл страшные последствия случайных половых связей

Гинеколог Близнюк: случайные половые связи чреваты гонореей, ВИЧ и сифилисом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Случайные сексуальные контакты могут привести к различным заболеваниям, таким как гонорея, ВИЧ и сифилис, заявила NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач акушер-гинеколог Елена Близнюк. По ее словам, зачастую эти инфекции протекают бессимптомно.

Гонорею очень сложно выявить у женщин — в 70% случаев заболевание носит латентный характер и проходит без выраженных симптомов. Между тем во время родов инфекция может передаться младенцу. Крайне трудно распознать сразу и такое грозное заболевание, как ВИЧ. В первые две недели человека беспокоят гриппоподобные симптомы. Далее наступает бессимптомная стадия, которая может длиться много лет. Первичный сифилис в свою очередь отличается твердым шанкром. В 90–95% случаев он обнаруживается в области половых органов, обычно безболезнен и через три — шесть недель заживает, — поделилась Близнюк.

Она подчеркнула, что сифилис иногда остается незамеченным до второй стадии. По словам врача, на этом этапе бактерии разносятся по всему телу с кровью, вызывая явные симптомы: сыпь, увеличение лимфоузлов, боль в горле и мышцах, головную боль, лихорадку и очаговое выпадение волос.

Такое опасное и распространенное заболевание, как хламидиоз, протекает крайне скрытно. Согласно статистике, им болеет от трети до двух третей женщин и около половины мужчин. Симптомы инфекции неспецифичны и похожи на симптомы других недугов, вызванных микроорганизмами. Болезнь может протекать долго, в хронической форме, с многочисленными рецидивами и также опасна для плода во время беременности. Невылеченные вовремя хламидиоз и гонорея приводят к поражению мочевыводящих путей и воспалительным заболеваниям малого таза, бесплодию, — добавила Близнюк.

Она отметила, что вирус папилломы человека также часто протекает бессимптомно до поздних стадий. По словам врача, в 90% случаев организм самостоятельно справляется с болезнью в течение двух лет, но полагаться на случай не стоит. Специалист предупредила, что при отсутствии своевременного лечения ВПЧ может вызвать рак шейки матки и других органов.

Ранее эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что для получения точного результата теста на ВИЧ важно подождать три месяца после возможного заражения. По ее словам, даже при отрицательных результатах вскоре после контакта не стоит расслабляться, так как вирус может находиться в инкубационном периоде.

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