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27 июля 2026 в 14:58

В Кремле призвали готовиться к провокациям Киева

Песков: нужно быть готовыми к провокациям Киева в ходе избирательной кампании

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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К провокациям Киева, в том числе в ходе российской избирательной кампании осенью, нужно быть готовыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, их можно ожидать в любой момент.

Их всегда можно и нужно ожидать, — ответил он на вопрос, ждут ли в Кремле провокаций со стороны Украины в дни голосования. — И к ним нужно готовиться, — отметил Песков.

До этого пресс-секретарь президента заявил, что российские спецслужбы в полном объеме обеспечат безопасность в единый день голосования, который пройдет предстоящей осенью. Песков также подчеркнул, что профильные ведомства уже проводят всю необходимую работу в этом направлении.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ терпят поражение на фронте, поэтому Киев вынужден наносить удары по гражданской инфраструктуре. Он отметил, что ВС России продвигаются на всех направлениях.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с парламентариями обращался к кандидатам в депутаты. Глава государства подчеркнул важность сбора предложений и наказов от граждан для дальнейшей реализации их в депутатской работе.

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