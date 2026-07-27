Врач объяснила порядок действий при солнечном ожоге

При получении солнечного ожога нужно уйти в тень или в помещение, а после принять прохладный душ, посоветовал врач-косметолог Александра Камышникова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что при этом нельзя использовать жесткие мочалки.

Как только вы почувствовали жжение и покраснение, первым делом нужно уйти в тень или в прохладное помещение. Затем примите прохладный, но не ледяной душ или ванну в течение 15–20 минут: это поможет снизить температуру кожи и уменьшить боль. Только не используйте жесткие мочалки и не трите кожу полотенцем, чтобы не травмировать ее еще сильнее, — пояснила специалист.

После этого следует осторожно промокнуть кожу мягким полотенцем и нанести увлажняющее или успокаивающее средство, уточнила врач. По ее словам, лучше всего использовать гель или крем с пантенолом. Камышникова призвала избегать масел, вазелина и скраба в первые дни после получения ожога.

Ранее специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская рассказала, что в жару стоит отказаться от соленых и маринованных продуктов, так как они могут навредить сердечно-сосудистой системе. Специалист подчеркнула, что к ним относятся колбасы, сыры, копчености, соленая рыба и чипсы.