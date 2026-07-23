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23 июля 2026 в 10:21

Женщина загорелась на глазах у детей, пытаясь поджарить зефир

В Сиднее женщина погибла от полученных при приготовлении зефира ожогов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница Австралии Шарлотта Роуз-Энн Хилл получила смертельные ожоги во время приготовления зефира на палочке для детей во дворе частного дома в Сиднее, сообщает News.com. После барбекю 38-летняя женщина решила приготовить лакомство, однако при розжиге мангала пламя перекинулось на ее одежду.

Инцидент произошел на глазах у 11-летнего сына и семилетней дочери пострадавшей. Дети позвали на помощь. Мальчик также попытался сбить огонь с матери своей курткой. На шум из дома выбежал супруг женщины, который вместе с сыном смог потушить пламя.

Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми ожогами рук и лица. После первой из нескольких запланированных операций она оставалась в сознании и общалась с детьми по телефону. Однако 10 июля ее состояние резко ухудшилось, спасти пациентку не удалось.

Ранее немецкая фитнес-инфлюенсер Лаура Виктория Хэртиг скончалась после аварии во время медового месяца в Италии. Инцидент произошел 23 июня на горном перевале Селла, где ее велосипед столкнулся с мотоциклом, которым управлял бывший итальянский горнолыжник и участник Олимпийских игр Петер Рунггальдир. От удара велосипед развалился, а девушка упала на дорогу.

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