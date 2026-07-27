Актер из «Резервистов» попал в базу «Миротворца»

Российский актер театра и кино Леонид Петров, сыгравший главную роль в сериале «Резервисты», оказался в базе данных скандального украинского сайта «Миротворец», что следует из обновленных данных. Личная информация молодого артиста была опубликована на портале в понедельник, 27 июля. Создатели сайта обвиняют актера в участии в съемках сериала, поддержке России и якобы в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Петров родился 27 января 2004 года и успешно окончил филологический факультет Донецкого государственного университета по специальности «артист драматического театра и кино». Широкую известность в качестве актера он получил в 2024 году, когда исполнил главную роль Феди в многосерийном проекте «Резервисты». Кроме того, в 2025 году кинематографический багаж артиста пополнился участием в таких проектах, как «Экспрессо» и «Помчали!»

Ранее сын украинского депутата Нестора Шуфрича попал в базу сайта «Миротворец». Персональные сведения Нестора Шуфрича — младшего были опубликованы вечером 20 июля. Авторы сайта обвинили его в дезертирстве из-за того, что он не вернулся в роту после отпуска по семейным обстоятельствам.