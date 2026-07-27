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27 июля 2026 в 14:22

Психолог назвала неочевидную причину проблем с дыханием

Психолог Полякова: тревожность может провоцировать проблемы с дыханием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тревожность может вызывать проблемы с дыханием, схожие с проявлениями астмы, рассказала RT психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова. Она отметила, что тревога провоцирует сбой в регуляции вегетативной нервной системы, истощенной хроническим стрессом.

Сталкиваясь с волнением, организм активирует древнейший эволюционный механизм выживания «бей или беги». В кровь выбрасывается ударная доза гормонов стресса — адреналина и кортизола, которые мгновенно перестраивают работу всех систем. Одним из ключевых элементов этой мобилизации становится гипервентиляция: дыхание человека становится частым, форсированным и поверхностным, — рассказала Полякова.

Психолог подчеркнула, что из‑за избыточного вдоха уровень углекислого газа в крови падает. По ее словам, это приводит к рефлекторному спазму бронхов — появляются ощущение удушья и тиски в груди.

Ранее психолог Эдуард Шамсутдинов рассказал, что спорт может стать одним из наиболее действенных способов справиться с тревожностью. Он отметил, что поддержка уровня физической активности также помогает в лечении депрессии.

Здоровье
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психологи
дыхание
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