Психолог назвала неочевидную причину проблем с дыханием Психолог Полякова: тревожность может провоцировать проблемы с дыханием

Тревожность может вызывать проблемы с дыханием, схожие с проявлениями астмы, рассказала RT психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова. Она отметила, что тревога провоцирует сбой в регуляции вегетативной нервной системы, истощенной хроническим стрессом.

Сталкиваясь с волнением, организм активирует древнейший эволюционный механизм выживания «бей или беги». В кровь выбрасывается ударная доза гормонов стресса — адреналина и кортизола, которые мгновенно перестраивают работу всех систем. Одним из ключевых элементов этой мобилизации становится гипервентиляция: дыхание человека становится частым, форсированным и поверхностным, — рассказала Полякова.

Психолог подчеркнула, что из‑за избыточного вдоха уровень углекислого газа в крови падает. По ее словам, это приводит к рефлекторному спазму бронхов — появляются ощущение удушья и тиски в груди.

Ранее психолог Эдуард Шамсутдинов рассказал, что спорт может стать одним из наиболее действенных способов справиться с тревожностью. Он отметил, что поддержка уровня физической активности также помогает в лечении депрессии.