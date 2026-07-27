Российского педиатра осудили за халатность, стоившую ребенку здоровья

В Иркутской области имеющая высокие профессиональные награды педиатр поставила неверный диагноз маленькому пациенту, что привело к тяжелым последствиям для его здоровья, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Медицинская работница формально отнеслась к обязанностям.

Летом 2024 года в больнице Усть-Илимска 77-летняя дежурная врач приняла мальчика с высокой температурой, доставленного бригадой скорой помощи. Симптомы были расценены как вирусная инфекция, после чего ребенка госпитализировали. В дальнейшем педиатр не провела дополнительного обследования при ухудшении состояния и не назначила консультацию хирурга для исключения аппендицита, хотя лабораторные данные указывали на острый воспалительный процесс.

Медицинская документация велась формально, с пропусками осмотров. Подсудимая заранее подготовила выписной эпикриз, — говорится в сообщении.

При последующем осмотре другими врачами было установлено, что ребенку требуется экстренное хирургическое вмешательство. После операции мальчик был переведен в реанимацию, впоследствии потребовалось повторное вмешательство.

Экспертиза подтвердила, что допущенный педиатром дефект привел к осложнениям и тяжкому вреду здоровью пациента, по данному факту возбуждено уголовное дело. Суд, приняв во внимание общественную опасность содеянного, а также наличие у врача наград и положительных характеристик, назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Ранее в Татарстане 40-летняя пациентка клиники в Альметьевске столкнулась с тяжелыми осложнениями после липофилинга груди, ей пришлось удалить около 80% тканей молочных желез. По словам пострадавшей, в мае 2025 года она пришла в медучреждение на липосакцию живота, однако хирург предложил дополнительно провести липофилинг — увеличить грудь за счет собственного жира пациентки, за что она заплатила порядка 200 тыс. рублей.