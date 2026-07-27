Антиквар рассказал, какие вещи из СССР сейчас могут быть наиболее ценными

Антиквар рассказал, какие вещи из СССР сейчас могут быть наиболее ценными Антиквар Кабищер: старый советский хрусталь может стоить десятки тысяч рублей

Старый советский хрусталь в наше время может стоить десятки тысяч рублей, рассказал интернет-изданию Regions коллекционер советского антиквариата Сергей Кабищер. Он отметил, что наиболее ценны вещи Гусевского хрустального завода, а также заводов «Красный гигант», «Неман» и «Дятьково».

Эксперт объяснил, что чем старше предмет и чем реже он встречается, тем выше цена. Особенно ценятся ограниченные серии, экспериментальные партии и авторские работы.

Кабищер подчеркнул, что цвет и отделка сильно влияют на стоимость: изделия синего, фиолетового или дымчатого оттенков с ручной росписью стоят дороже прозрачного хрусталя. По его словам, сложная алмазная огранка, ручная обработка, необычная форма и декоративная роспись золотом или красками также добавляют ценности.

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