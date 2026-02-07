Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 08:18

Семья из Крыма заработала миллионы благодаря полученной по наследству книге

Сборник Хлебникова с его автографом ушел с молотка за 18 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Семья из Крыма получила в наследство от родственников редкий сборник поэта Велимира Хлебникова с его автографом, рассказал глава Аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. По его словам, которые приводит РИА Новости, книга ушла с молотка за 18 млн рублей при стартовой стоимости в 1,5 млн рублей.

Книга была очень редкая, и мы выставили ее по стартовой цене 1,5 млн рублей. А в итоге напряженной аукционной борьбы она была продана за 18 млн рублей! И такие чудеса у нас случаются нередко! отметил коллекционер.

Он добавил, что жители разных уголков России каждый день находят подобные экземпляры на своих антресолях или в кладовках. Бурмистров подчеркнул, что каждый имеет возможность заработать свой миллион.

Ранее на парижском аукционе продали ювелирное украшение из коллекции актрисы Одри Хепберн. Брошь итальянского дома Bulgari была куплена за €355,6 тыс. (около 32,2 млн рублей). Предварительная оценка лота составляла от €40 до €60 тыс. (от около 3,6 млн до около 5,4 млн рублей). Финальная цена превысила ожидания примерно в восемь раз.

поэты
книги
аукционы
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форма монгольских спортсменов на Олимпиаде вызвала фурор в Европе
Назван средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля
Зоопсихолог объяснила, как приучить кошку спать по ночам
Под Харьковом заметили украинских рейнджеров
Семья из Крыма заработала миллионы благодаря полученной по наследству книге
Вернувшийся на родину Сабуров покинул аэропорт Алма-Аты через VIP-зону
США накажут двух подрядчиков из-за задержек поставок оружия на Украину
Посольство РФ взяло на контроль ситуацию с задержанным в Майами россиянином
Прорыв к Константиновке, обстрелы граждан: новости СВО на утро 7 февраля
Перерасчет за отопление: объясняем, как законно уменьшить сумму в квитанции
Три российских спортсмена выступят в первый день Олимпиады
«Состояние тяжелое»: в Японии захотели заключить мирный договор с Россией
Британию уличили в отправке истребителей на Кипр из-за Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 февраля: инфографика
«Один из идеологических фронтов»: Захарова о героизации нацизма на Западе
Объекты ВСУ у Днепра стерты ударами дронов: успехи ВС РФ к утру 7 февраля
Свыше 80 дронов устроили массированный налет на Россию
Симоньян предположила, какая судьба ждет Зеленского
Трамп пригрозил торгующим с Ираном странам пошлинами в 25%
«Охотники за головами» сбросили СВУ на людей, получавших воду в церкви
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.