Семья из Крыма заработала миллионы благодаря полученной по наследству книге Сборник Хлебникова с его автографом ушел с молотка за 18 млн рублей

Семья из Крыма получила в наследство от родственников редкий сборник поэта Велимира Хлебникова с его автографом, рассказал глава Аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. По его словам, которые приводит РИА Новости, книга ушла с молотка за 18 млн рублей при стартовой стоимости в 1,5 млн рублей.

Книга была очень редкая, и мы выставили ее по стартовой цене 1,5 млн рублей. А в итоге напряженной аукционной борьбы она была продана за 18 млн рублей! И такие чудеса у нас случаются нередко! — отметил коллекционер.

Он добавил, что жители разных уголков России каждый день находят подобные экземпляры на своих антресолях или в кладовках. Бурмистров подчеркнул, что каждый имеет возможность заработать свой миллион.

Ранее на парижском аукционе продали ювелирное украшение из коллекции актрисы Одри Хепберн. Брошь итальянского дома Bulgari была куплена за €355,6 тыс. (около 32,2 млн рублей). Предварительная оценка лота составляла от €40 до €60 тыс. (от около 3,6 млн до около 5,4 млн рублей). Финальная цена превысила ожидания примерно в восемь раз.