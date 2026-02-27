Зимняя Олимпиада — 2026
Врач рассказала, какие факторы влияют на заражение ОРВИ

Врач Демьяновская: стресс повышает вероятность заражения ОРВИ

Стресс и усталость увеличивают вероятность заражения ОРВИ, рассказала «Газете.Ru» невролог Екатерина Демьяновская. Она отметила, что хроническая усталость снижает уровень иммунитета.

В результате вирусы легче проникают в клетки и быстрее размножаются, а симптомы (насморк, боль в горле) могут возникать даже после небольшого контакта с заболевшим, — рассказала Демьяновская.

Врач подчеркнула, что при сочетании стресса и вредных привычек также увеличивается время, которое организм тратит на восстановление. Она призвала следить за режимом сна, питания и физической активности.

Ранее врач Наталья Савицкая рассказала, что полноценное питание и соблюдение календаря прививок помогут укрепить иммунитет. Она предупредила, что люди со сниженным иммунитетом болеют чаще и тяжелее.

