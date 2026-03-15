Названа главная причина снижения иммунитета

Хронический стресс может привести к снижению иммунитета и развитию онкологии, заявил врач аллерголог-иммунолог Андрей Шабалдин. По его словам, которые передает РИА Новости, стресс также приводит к появлению инфекционных и аллергических заболеваний.

Прежде всего, иммунитет ослабляет острый или хронический стресс. После некоторых стрессовых ситуаций, например потеря близкого человека, развиваются инфекционные, такие как герпес, аллергические (острая крапивница), и аутоиммунные (аутоиммунное поражение щитовидной железы) заболевания, — рассказал Шабалдин.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что людям, склонным к сезонной аллергии, можно использовать антигистаминные препараты для облегчения состояния. При этом врач предостерег их от применения гормональных назальных спреев.

До этого невролог Али Исмаилов рассказал, что в начале весны россияне нередко принимают аллергию за простуду и наоборот. Он предупредил, что в межсезонье нервная и иммунная системы ослаблены.

Также врач общей практики Елена Павлова заявила, что в весенний период традиционно наблюдается повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. По ее словам, иммунитет человека после холодов становится менее устойчивым и страдает от нехватки витаминов.