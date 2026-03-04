Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 12:16

Названа распространенная ошибка болеющих в начале весны россиян

Невролог Исмаилов: в начале весны люди нередко принимают аллергию за простуду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В начале весны россияне нередко принимают аллергию за простуду и наоборот, заявил Lenta.ru невролог Али Исмаилов. Он предупредил, что в межсезонье нервная и иммунная системы ослаблены. Люди в этот период становятся более уязвимыми перед респираторными вирусами.

Аллергия часто стартует именно на этом стыке: насморк, зуд в глазах, ощущение как будто заболел, но без температуры и без настоящей ломоты. И тут типичная ошибка: лечить аллергию как инфекцию или, наоборот, списывать инфекцию на аллергический сезон, — отметил Исмаилов.

Он добавил, что перепады температуры в марте вкупе с сухим воздухом, влиянием транспорта и долгим нахождением в помещениях создают идеальные условия для развития респираторных заболеваний. Врач предупредил, что после ОРВИ нередко возникает поствирусная астения. На ее фоне могут появиться головные боли, напряжение в теле, ощущение тумана в голове и головокружения.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что в весенний период традиционно наблюдается повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. По ее словам, иммунитет человека после холодов становится менее устойчивым и страдает от нехватки витаминов.

здоровье
заболевания
врачи
аллергия
