Названа распространенная ошибка болеющих в начале весны россиян Невролог Исмаилов: в начале весны люди нередко принимают аллергию за простуду

В начале весны россияне нередко принимают аллергию за простуду и наоборот, заявил Lenta.ru невролог Али Исмаилов. Он предупредил, что в межсезонье нервная и иммунная системы ослаблены. Люди в этот период становятся более уязвимыми перед респираторными вирусами.

Аллергия часто стартует именно на этом стыке: насморк, зуд в глазах, ощущение как будто заболел, но без температуры и без настоящей ломоты. И тут типичная ошибка: лечить аллергию как инфекцию или, наоборот, списывать инфекцию на аллергический сезон, — отметил Исмаилов.

Он добавил, что перепады температуры в марте вкупе с сухим воздухом, влиянием транспорта и долгим нахождением в помещениях создают идеальные условия для развития респираторных заболеваний. Врач предупредил, что после ОРВИ нередко возникает поствирусная астения. На ее фоне могут появиться головные боли, напряжение в теле, ощущение тумана в голове и головокружения.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что в весенний период традиционно наблюдается повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. По ее словам, иммунитет человека после холодов становится менее устойчивым и страдает от нехватки витаминов.