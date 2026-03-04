Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:41

Криминальный авторитет не смог отсудить у колонии право на вольготную жизнь

Мосгорсуд признал законным помещение Андрея Кочуйкова в карцер

Московский городской суд отменил решение Гагаринского районного суда, который ранее удовлетворил иск криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец, к колонии о признании дисциплинарных взысканий незаконными, сообщили в пресс-службе столичных судов. Вышестоящая инстанция признала, что администрация ИК-3 в Калужской области правомерно помещала его в карцер.

Административной коллегией Московского горсуда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение — в удовлетворении исковых требований Кочуйкова отказать, — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел летом 2023 года: Итальянец получил выговор от администрации ИК-3 в Калужской области за то, что вовремя не заправил кровать и не надел брюки. После освобождения в октябре 2024-го он выиграл суд первой инстанции, но теперь вышестоящая инстанция признала наказание законным. Кочуйков, считающийся правой рукой Шакро Молодого, отбывал почти девять лет за перестрелку на Рочдельской улице в 2015 году.

Ранее суд в Москве освободил криминального авторитета Андрея Вознесенского, известного как Хобота, от отбывания восьми лет колонии из-за тяжелого заболевания. Вознесенский, коронованный в 1995 году и проведший в заключении около 25 лет, поблагодарил врачей и суд за решение.

