Криминальный авторитет не смог отсудить у колонии право на вольготную жизнь Мосгорсуд признал законным помещение Андрея Кочуйкова в карцер

Московский городской суд отменил решение Гагаринского районного суда, который ранее удовлетворил иск криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец, к колонии о признании дисциплинарных взысканий незаконными, сообщили в пресс-службе столичных судов. Вышестоящая инстанция признала, что администрация ИК-3 в Калужской области правомерно помещала его в карцер.

Административной коллегией Московского горсуда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение — в удовлетворении исковых требований Кочуйкова отказать, — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел летом 2023 года: Итальянец получил выговор от администрации ИК-3 в Калужской области за то, что вовремя не заправил кровать и не надел брюки. После освобождения в октябре 2024-го он выиграл суд первой инстанции, но теперь вышестоящая инстанция признала наказание законным. Кочуйков, считающийся правой рукой Шакро Молодого, отбывал почти девять лет за перестрелку на Рочдельской улице в 2015 году.

