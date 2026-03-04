Наворовал на 5 млрд? В чем обвиняют экс-главу депкульта Москвы Кибовского

Суд в Москве изъял миллиардные активы у бывшего главы депкульта Александра Кибовского. В чем его обвиняют, сколько украл, по версии следствия, какой «тяжелый люкс» купил на эти деньги?

Сколько денег изъяли у бывшего главы депкульта Москвы

Мосгорсуд 2 марта 2026 года подтвердил решение об обращении в доход государства активов экс-главы департамента культуры столицы Александра Кибовского и связанных с ним лиц. По данным СМИ, изъято имущество на общую сумму более 5 млрд рублей.

Кибовскому были предъявлены обвинения в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ). В дальнейшем статья о мошенничестве была переквалифицирована на покушение на взятку.

В чем обвиняют Александра Кибовского

По версии Генпрокуратуры, Кибовский вместе со своим с бизнес-партнером директором ООО «Евроком» Андреем Нероденковым построили загородные дома в элитном поселке Московской области. Кроме того, не имея таких законных доходов, они приобретали квартиры, апартаменты, коммерческую недвижимость, люксовые автомобили, мотоциклы и ценные бумаги. Активы на сумму почти 1,5 млрд рублей были оформлены на членов их семей и доверенных лиц.

Кроме того, Кибовский помог искусственно увеличить стоимость активов компании, которая владела объектом культурного наследия в центре Москвы. Это позволило извлечь доход в 1,2 млрд рублей от продажи компании.

По версии следствия, Кибовский помогал коммерсантам подписывать госконтракты; в преступную группу входили директор Технического центра департамента культуры Сергей Балясников, Андрей Нероденков и его заместитель Константин Яковлев.

Также расследование показало, что Кибовский через Яковлева получил восемь взяток от гендиректора компании «Горзаказ» Андрея Галяева. Сумма взяток составила 100 млн рублей (еще одну взятку в размере 20 млн рублей чиновник получить не успел). Благодаря Кибовскому компания побеждала в аукционах и подписывала контракты с депкультом Москвы.

Кибовский, Балясников и Нероденков свою вину отрицают. Яковлев, Галяев и еще один бизнесмен Иван Селило, обвиняемый в даче взяток, полностью признали вину и заключили сделку со следствием.

Александр Кибовский Фото: t.me/moscowcourts*

Что говорит Кибовский, кого обвинил в своем аресте

Александр Кибовский последовательно отрицает свою вину во всех судах. Он не признает ни обвинения в покровительстве коммерсантам, ни обвинения в получении взяток. По его словам, он якобы стал жертвой «политической кампании».

«Как писали в свое суровое время сатирики Ильф и Петров: „лучше попасть под трамвай, чем под политическую кампанию“. Сейчас в СИЗО полно образованных и интеллигентных людей — бизнесмены, управленцы, генералы, полковники. У всех одинаковая беда: попали под тот или иной заказ», — заявил Кибовский в интервью СМИ.

Экс-чиновник пожаловался, что «бессмысленно проводит время в камере». Он требовал отправить его в зону СВО, но ему было отказано. Кибовский сказал, что заключенным в СИЗО «запрещено даже плести маскировочные сети для фронта». Тем не менее в изоляторе он продолжает заниматься научной деятельностью.

Кто такой Александр Кибовский, досье, чем известен

Александр Кибовский — российский историк, искусствовед и чиновник, известный по своей деятельности в сфере охраны произведений культуры. Ему 53 года.

С 1998 года Кибовский работал в Министерстве культуры РФ. В качестве замначальника отдела по культурным ценностям он участвовал в возвращении 20 украденных объектов, включая икону «Борис и Глеб» в 2000 году.

В 2008–2010 годах Кибовский возглавлял Росохранкультуры, затем возглавил департамент культурного наследия Москвы. С 2015 по сентябрь 2023 года Кибовский возглавлял департамент культуры столицы, руководил реконструкцией культурных объектов Москвы, был автором программ по реставрации памятников.

Уголовное дело в отношении Кибовского было возбуждено 22 декабря 2023 года, при этом задержан он был только 16 июля 2024 года.

Деятельность Кибовского вызывала резкую критику в культурной среде в Москве. Так, режиссер театра имени Моссовета Юрий Еремин со сцены обвинил его в «русофобии».

Юрий Еремин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Это лицо (Кибовский. — NEWS.ru), ненавидя русских, все-таки нашел трех режиссеров, которые были иной национальности, и назначил их в ведущие театры страны. Это [режиссер „Ленкома“ Алексей] Франдетти, который, правда, довольно быстро сообразил и ушел. Это [Сергей] Газаров в соседнем Театре сатиры, которого уже уволили. Ну и привел [в театр Моссовета Евгения] Марчелли — провинциального режиссера», — возмущался драматург.

