Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 13:32

Обвиняемому в реабилитации нацизма Маркаряну продлили арест

Мосгорсуд продлил до 9 августа арест блогеру Арсену Маркаряну

Арсен Маркарян Арсен Маркарян Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Мосгорсуд продлил на шесть месяцев арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Он пробудет в СИЗО до 9 августа.

В судебном заседании подсудимому продлен срок содержания под стражей до 9 августа 2026 года, — говорится в сообщении.

Мосгорсуд 19 февраля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Маркаряна по существу. В ходе заседания он подтвердил свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке в связи с полным признанием вины и согласием с предъявленным обвинением. Следующее заседание назначено на 5 марта.

По версии правоохранительных органов, Маркаряна задержали 23 августа 2025 года, когда он следовал в направлении Белоруссии. Основанием для возбуждения уголовного дела стала публикация видео, которое, по мнению следствия, содержит признаки реабилитации нацизма и оскорбления памяти защитников Отечества. Максимальное наказание по вменяемой ему статье может достигать пяти лет лишения свободы.

В декабре 2025 года Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела против блогера. Следствие собрало все необходимые материалы, провело соответствующие экспертизы и передало материалы в суд.

блогеры
уголовные дела
суды
Мосгорсуд
аресты
реабилитация нацизма
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коростелев пошутил, что останется должником порнозвезды Рок после секс-пари
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях
Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского
Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции
Крыша цеха автозавода рухнула на людей под Липецком
Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»
Звезда кулачных боев сразится с «Шеф-Поваром» на турнире IBA Bare Knuckle
Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным
Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди
Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет
В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам
Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?
Путин озвучил тревожную цифру в судах
Путин раскрыл, как суды влияют на доверие россиян к власти
Названа главная цель США в создании платформы для борьбы с цензурой
Экипаж вертолета спас группу дайверов от 4,5-метровой акулы-людоеда
В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в поликлинике
В Канаде школьникам разрешили смотреть хоккей вместо уроков
ФНС выставила Zenden счет на 29 млрд рублей
«Ничего хорошего»: Бортников резко высказался о переговорах ФСБ с Дуровым
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.