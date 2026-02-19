Обвиняемому в реабилитации нацизма Маркаряну продлили арест

Мосгорсуд продлил на шесть месяцев арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Он пробудет в СИЗО до 9 августа.

В судебном заседании подсудимому продлен срок содержания под стражей до 9 августа 2026 года, — говорится в сообщении.

Мосгорсуд 19 февраля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Маркаряна по существу. В ходе заседания он подтвердил свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке в связи с полным признанием вины и согласием с предъявленным обвинением. Следующее заседание назначено на 5 марта.

По версии правоохранительных органов, Маркаряна задержали 23 августа 2025 года, когда он следовал в направлении Белоруссии. Основанием для возбуждения уголовного дела стала публикация видео, которое, по мнению следствия, содержит признаки реабилитации нацизма и оскорбления памяти защитников Отечества. Максимальное наказание по вменяемой ему статье может достигать пяти лет лишения свободы.

В декабре 2025 года Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела против блогера. Следствие собрало все необходимые материалы, провело соответствующие экспертизы и передало материалы в суд.