В России завершили расследование скандального дела Маркаряна

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного против блогера Арсена Маркаряна, сообщили в пресс-службе ведомства. Ему вменяют статьи о реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Арсена Маркаряна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, — подчеркнули в ведомстве.

Следствие собрало все необходимые материалы и провело соответствующие экспертизы. Материалы дела переданы для направления в суд, уточнили в СК.

Ранее суд в Санкт-Петербурге назначил Маркаряну штраф в размере 15 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ. На момент рассмотрения дела он уже находился в СИЗО по другому обвинению — в оскорблении памяти защитников Отечества.

Также Маркарян признался, что в прошлом совершал ошибки и допускал некорректные высказывания из-за нестабильного психического состояния. Он уточнил, что долгое время боролся с депрессией и пытался справиться с ней самостоятельно, что существенно повлияло на его поведение.