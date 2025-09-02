Маркарян признался, что у него есть психические расстройства Маркарян объяснил свое поведение депрессией и вспышками агрессии

Блогер Арсен Маркарян в Telegram-канале признался, что в прошлом совершал ошибки и допускал некорректные высказывания из-за нестабильного психического состояния. Он уточнил, что долгое время боролся с депрессией и пытался справиться с ней самостоятельно, что существенно повлияло на его поведение.

Вспышки агрессии, смена маниакальных и депрессивных периодов, тревога и панические атаки — все это преследовало меня на протяжении многих лет, пока я наконец-то не обратился за профессиональной помощью к специалистам, — рассказал блогер.

Маркарян заявил, что из-за плохого здоровья и недомогания он произносил странные и бредовые вещи, которые теперь сам не помнит. Блогер отметил, что в настоящее время, находясь в нормальном состоянии, не согласен с тем, что говорил в тот период. Маркарян также признался, что обсуждал вопросы, в которых не был достаточно компетентен, но делал это с видом, будто хорошо разбирается в теме.

В жизни блогера произошли значительные изменения после утраты отца в 2023 году и тещи в 2024-м. По словам Маркаряна, эти трагические события побудили его к переосмыслению своей жизни, обращению за профессиональной помощью и прохождению курса лечения.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Заседание назначено на 3 сентября.