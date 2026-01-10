Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 21:31

В зоне СВО ликвидировали блогера-бойца ВСУ Матвеева

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Боец ВСУ Сергей Матвеев, известный в соцсетях как Мольфар, был уничтожен в зоне СВО, сообщил в Telegram-канале военный эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, военного ликвидировали 5 января.

ВС РФ ликвидировали украинского боевика Сергея Матвеева, известного в соцсетях как Мольфар, — отметил Рожин.

По словам эксперта, Матвеев служил оператором беспилотных летательных аппаратов. Также он снимал ролики для различных соцсетей.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что российские военные на Донецком направлении взяли в плен украинского военного. Тот признался, что еще в 2017 году участвовал в изнасиловании мирных жителей Донбасса. По словам дипломата, мужчина также причастен к убийствам.

Также Мирошник рассказал, что изнасиловавший в Курской области местную жительницу и впоследствии взятый в плен военнослужащий ВСУ по фамилии Пабрисенко на допросе оправдывался тем, что «давно не имел отношений с женщинами». Посол добавил, что Пабрисенко не выглядел человеком, который раскаивается в совершенных действиях.

Борис Рожин
ВСУ
бойцы
ликвидации
