14 марта 2026 в 21:36

Пласт снега сошел с крыши дома и насмерть придавил двухлетнюю россиянку

В Перми возбуждено уголовное дело после гибели двухлетней девочки, на которую сошел снег с крыши частного дома, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. Трагедия произошла на садовом участке, когда ребенок находился на улице вместе с отцом.

С крыши строения сошла снежно-ледяная масса, которая навалилась на девочку. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался в больнице в тот же день.

Ранее в Пермском крае из-за снежных масс обрушились несколько крыш домов. По фактам обрушения кровель в трех муниципалитетах региона возбудили уголовные дела. Происшествия произошли в течение двух дней.

До этого в подмосковных Истре и Электростали также из-за снега рухнула кровля двух домов. Общая площадь повреждений составила 20 квадратных метров, при этом необходимости в расселении жильцов нет. Несущие конструкции зданий не пострадали.

Кроме того, из-под завалов рухнувшей крыши на территории автомобильного завода «Моторинвест» в Краснинском округе Липецкой области спасатели извлекли пять человек. Пострадавших осмотрели врачи, когда аварийно-спасательные работы все еще продолжались. Предварительной причиной чрезвычайного происшествия названо скопление больших масс снега на крыше цеха.

