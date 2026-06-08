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08 июня 2026 в 22:44

Киев может остаться без сотен миллионов евро помощи ЕС из-за двух решений

Украина может недополучить 680 млн евро из-за срыва реформ ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина рискует не получить от Евросоюза €680 млн (около 57 млрд рублей) из-за задержек с выполнением антикоррупционных реформ, предусмотренных условиями взаимодействия с Брюсселем, сообщило издание «Общественное». Отмечается, что два этапа, связанные с четвертым и пятым траншами финансовой помощи, не были завершены в установленные сроки.

Средства по этим частям финансирования пока не перечислены, поскольку соответствующие требования не выполнены в установленные сроки, отметили в источнике. Подчеркивается, что окончательные дедлайны по этим обязательствам приходятся на 30 июня и 29 сентября текущего года.

Речь идет о мерах в сфере борьбы с коррупцией и реформирования судебной системы. В частности, около €300 млн (около 25 млрд рублей) связаны с увеличением штата Высшего антикоррупционного суда, а еще более €380 млн (около 32 млрд рублей) — со вступлением в силу законодательства о проверке деклараций добропорядочности судей и процедуре их оценки.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила: Европейский союз намерен до конца июня выделить Киеву первый транш в размере €5,9 млрд, предназначенный для закупки беспилотников. Она отметила, что эти деньги будут выделены в рамках программы финансирования на €90 млрд.

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коррупция
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