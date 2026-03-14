Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 21:20

Собянин сообщил о попытке атаковать Москву беспилотниками

Собянин: дежурные силы ПВО сбили три летевших на Москву украинских БПЛА

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, в настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

Первые беспилотники начали атаковать Москву в 12 часов дня. Согласно сообщениям столичного мэра, интервалы между попытками ударить составляли от 10 до 30 минут. Информацию о последствиях Собянин не раскрывал.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО в ночь на 14 марта сбила 87 украинских беспилотников. ВСУ попытались атаковать сразу 10 регионов страны. 31 БПЛА удалось ликвидировать над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью.

До этого стало известно о трех пострадавших при атаке беспилотников в порту Кавказ Темрюкского района Краснодарского края. Было повреждено судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание.

Самое популярное
Москва

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.