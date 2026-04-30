30 апреля 2026 в 03:23

В России предложили ужесточить меры взыскания алиментов

В СП предложили использовать систему «Паутина» для поиска должников по алиментам

В Счетной палате предложили усилить меры по взысканию алиментов, включая круглосуточные исполнительные действия в отношении должников, передает ТАСС со ссылкой на отчет аудитора Светланы Орловой. Также рассматривается возможность использования системы «Паутина» ГИБДД для розыска их автомобилей.

В отчете отмечается, что предлагалось закрепить возможность проведения исполнительных действий в нерабочие дни, а также в ночное время с 22:00 до 06:00 часов. Кроме того, указывалось на необходимость расширить доступ приставов к данным системы «Паутина» для повышения эффективности розыска имущества должников.

Также подчеркивается, что сейчас фиксируется разрыв между количеством завершенных и находящихся в производстве дел по алиментам. По данным анализа, эффективность розыска транспортных средств остается низкой, что влияет на общие результаты взыскания.

Ранее актер Денис Матросов предложил ввести обязательное требование для женщин предоставлять отчеты, как они расходуют алименты, получаемые от отцов своих детей. По его словам, мужчины часто жалуются, что эти выплаты не всегда доходят до несовершеннолетних.

