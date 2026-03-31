31 марта 2026 в 00:16

Госдолг России увеличился на 21% и достиг 35,1 трлн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Государственный долг России по итогам 2025 года вырос на 21% и достиг 35,1 трлн рублей, следует из данных Счетной палаты. Соответствующая информация приведена в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета за январь — декабрь.

В документе отмечается, что объем задолженности увеличился сразу на несколько триллионов рублей по сравнению с предыдущим годом. Речь идет о значительном росте как в абсолютном, так и в процентном выражении.

Государственный долг Российской Федерации за 2025 год увеличился на 6,1 трлн руб. (на 21%), составив на 1 января 2026 года 35,1 трлн руб., — говорится в материалах.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что экономика России сохранила устойчивость. По его словам, экономический рост замедлился после активной фазы, однако общая ситуация остается стабильной.

До этого сообщалось, что Евросоюз подготовил проект решения о полном запрете на импорт российской нефти и планирует официально представить его 15 апреля, сразу после парламентских выборов в Венгрии. Брюссель намеренно выжидает паузу, чтобы не влиять на ход голосования.

