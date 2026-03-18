Экономика России сохранила устойчивость, несмотря на санкционное давление, заявил на коллегии Минэкономразвития РФ вице-премьер Александр Новак. По его словам, экономический рост замедлился после активной фазы, однако общая ситуация остается стабильной, сообщает ТАСС.

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, объективное замедление после фазы активного роста, экономика РФ демонстрирует устойчивость, — заявил Новак.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовил проект решения о полном запрете на импорт российской нефти и планирует официально представить его 15 апреля, сразу после парламентских выборов в Венгрии. Брюссель намеренно выжидает паузу, чтобы не влиять на ход голосования.

Позже стало известно, что антироссийские санкции способны подорвать экономику их инициаторов — Великобритании. Дипломаты посольства РФ в Лондоне отметили, что рестрикции сделают еще болезненнее для Европы последствия энергетического кризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана. В посольстве напомнили, что в последнее время стоимость энергии в Британии выросла в 2-3 раза. Ущерб от энергокризиса для Соединенного Королевства и ЕС уже оценивается в $1,8 трлн (151 трлн рублей).