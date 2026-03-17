17 марта 2026 в 16:12

Венгрия заявила о готовности бороться за российскую нефть с ЕС

МИД Венгрии сообщил о подготовке в ЕС запрета на российскую нефть

Евросоюз подготовил проект решения о полном запрете на импорт российской нефти и планирует официально представить его 15 апреля, сразу после парламентских выборов в Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. В в ходе конференции Торгово-промышленной палаты он отметил, что Брюссель намеренно выжидает паузу, чтобы не влиять на ход голосования.

По словам дипломата, правительство Виктора Орбана категорически не согласно с этой инициативой, так как отказ от доступного сырья сделает энергоснабжение страны непомерно дорогим. В Будапеште подчеркнули готовность защищать национальные экономические интересы и блокировать санкционный план ЕС.

Если мы победим 12 апреля, то с 15 апреля мы будем вести борьбу против Евросоюза, чтобы Венгрии не запретили покупать дешевую российскую нефть, — пообещал Сийярто.

Ранее Сийярто уже отмечал, что ЕС должен вслед за США смягчить санкции на российские энергоресурсы. По его словам, таким образом европейская сторона предотвратит кризисную ситуацию с поставками.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

