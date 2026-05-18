18 мая 2026 в 21:37

«Не задействовала»: Вучич оценил военный арсенал России на Украине

Вучич: Россия не задействовала весь военный арсенал на Украине

Александр Вучич Фото: kremlin.ru
Москва еще не задействовала весь свой арсенал в ходе конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, который передает ТАСС, у России есть «Искандеры» и «Булава».

Россия еще не задействовала часть своего арсенала: ни «Булаву», ни «Искандеры», ни ядерное оружие, — отметил Вучич.

Президент Сербии заявил, что РФ не позволит нанести себе поражение. Он также призвал главу Белого дома Дональда Трампа приложить усилия для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Белоруссии приступили к отработке совместного с Россией взаимодействия по вопросам доставки специальных ядерных боеприпасов. В тренировках частей боевого применения были задействованы как ракетные войска, так и военная авиация.

До этого президент России Владимир Путин назвал испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности страны. Российский лидер подчеркнул, что суммарная мощность доставляемого ракетой боезаряда в четыре раза превышает показатели западных аналогов.

