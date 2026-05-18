18 мая 2026 в 21:32

Обычная проверка на дороге в Москве обернулась уголовным делом

СК РФ: в Москве возбуждено уголовное дело о насилии в отношении инспектора ДПС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело после конфликта с сотрудником ДПС, сообщили в пресс-службе СК России. Следствие квалифицировало произошедшее как применение насилия и оскорбление представителя власти.

Впоследствии подозреваемый, не желая подчиняться законным требованиям инспектора, применил в отношении него насилие, а также неоднократно оскорбил нецензурными выражениями, — сказано в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 16 мая на улице Саратовской в Москве. Фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Ранее один человек погиб и двое получили различные травмы в результате аварии с возгоранием машины в Амурской области. ДТП случилось на трассе Благовещенск — Гомелевка, когда один из водителей вынужденно остановился на обочине из-за поломки машины по направлению к поселку Прогресс.

Тем временем двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП с электросамокатом в Москве. Авария произошла на улице Берзарина. По предварительным данным, несовершеннолетние передвигались вдвоем на одном самокате и столкнулись с автомобилем. Они пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

