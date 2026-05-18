Обычная проверка на дороге в Москве обернулась уголовным делом СК РФ: в Москве возбуждено уголовное дело о насилии в отношении инспектора ДПС

На юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело после конфликта с сотрудником ДПС, сообщили в пресс-службе СК России. Следствие квалифицировало произошедшее как применение насилия и оскорбление представителя власти.

Впоследствии подозреваемый, не желая подчиняться законным требованиям инспектора, применил в отношении него насилие, а также неоднократно оскорбил нецензурными выражениями, — сказано в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 16 мая на улице Саратовской в Москве. Фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.

