«Сиквел сказки»: Захарова высмеяла планы Литвы по минному полю у России Захарова высмеяла планы Литвы заминировать поля у границ с Россией

Планы литовского руководства создать минное поле на границе с Россией можно сравнить с сиквелом сказки «Приключения Пиноккио», написала официальный представитель МИД страны Мария Захарова в своем Telegram-канале. Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, а страны Балтии, Польша и Финляндия вышли из договора.

«Поле минное в стране ЕС». Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», — написала она.

В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Власти РФ не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ неоднократно заявляли, что Россия открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, и при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО к демонстрации военной силы в отношении Калининградской области. Он заявил, что у Альянса есть все средства, чтобы прорваться в эту «небольшую крепость».