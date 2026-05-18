В Киеве мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома

В Киеве произошел инцидент со стрельбой в одной из квартир жилого дома, сообщили в Telegram-канале полиции города. После случившегося территория вокруг здания была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

По информации полиции, местный житель во время конфликта произвел два выстрела, а затем закрылся в квартире. Также сообщается, что на место прибыли сотрудники полиции и спецназа, которые начали переговоры со стрелком.

Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в источнике. Правоохранительные органы продолжают работу на месте инцидента и выясняют обстоятельства произошедшего.

