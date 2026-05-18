Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 22:04

В Киеве мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Киеве произошел инцидент со стрельбой в одной из квартир жилого дома, сообщили в Telegram-канале полиции города. После случившегося территория вокруг здания была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

По информации полиции, местный житель во время конфликта произвел два выстрела, а затем закрылся в квартире. Также сообщается, что на место прибыли сотрудники полиции и спецназа, которые начали переговоры со стрелком.

Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в источнике. Правоохранительные органы продолжают работу на месте инцидента и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что россиянин выстрелил в компанию подростков из пневматического оружия в Люберцах, один несовершеннолетний получил ранения. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Злоумышленник стрелял из окна дома.

До этого 66-летний пенсионер несколько раз выстрелил из пневматики по школе и детской площадке. Мужчина открыл огонь из окна собственной квартиры на Каширском шоссе.

Европа
Киев
стрельба
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Ирана прокомментировал слухи об инвалидности Хаменеи
Трамп отказался атаковать Иран
В Тверской области обломки беспилотника попали в крышу жилой многоэтажки
«Сиквел сказки»: Захарова высмеяла планы Литвы по минному полю у России
В Киеве мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома
Майская жара в Москве: где заниматься спортом, что есть и в чем спать
Стали известны детали «нефтяного аттракциона щедрости» от США
«Не задействовала»: Вучич оценил военный арсенал России на Украине
Обычная проверка на дороге в Москве обернулась уголовным делом
Любовник зарезал женщину, которая ушла к нему от мужа три месяца назад
«Серьезный ущерб»: в Турции забили тревогу из-за кризиса на Украине
Лавров призвал ООН вмешаться в религиозные гонения на Украине
Арест Ермака связали с началом грызни между кланами на Украине
На Запорожской АЭС сообщили о новой атаке украинского дрона
Россиянка чуть не лишилась уха из-за пирсинга в Турции
Меньшиков возмущен, зрители негодуют: что не так с «Гамлетом» в МХТ
Руководство ЗАЭС показало наблюдателям МАГАТЭ место атаки ВСУ
Польша обвинила Украину в безработице после ноля баллов на Евровидении
Экс-премьер Украины отдал мошенникам $158 тыс.
Теплоходам в Петербурге разрешили проходить под разведенными мостами
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.