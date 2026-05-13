Пенсионер несколько раз выстрелил по школе и детской площадке на юге Москвы В Москве задержали 66-летнего пенсионера за стрельбу по школе и детской площадке

На юге Москвы 66-летний пенсионер несколько раз выстрелил по школе и детской площадке, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД. Мужчина открыл огонь из окна собственной квартиры на Каширском шоссе. В результате инцидента никто не пострадал.

Мужчина, высунувшись из окна, произвел выстрелы из пневматической винтовки. Звуки стрельбы услышали работники соседнего детского сада, которые и вызвали полицию. Пенсионера задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста, — сообщили в ведомстве.

Ранее девятиклассник пронес пневматическое оружие в школу в Гулькевичском районе Краснодарского края и открыл огонь. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате инцидента пострадали двое учеников, которым сейчас оказывается необходимая помощь. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи задержали фигуранта, с ним проводятся необходимые следственные действия.