День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 13:19

Ранивший двух учеников в школе девятиклассник стал фигурантом дела

Дело возбуждено против подростка, устроившего стрельбу в краснодарской школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе в Краснодарском крае, передает пресс-служба СУ СК. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, речь идет о хулиганстве. В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, уточнили в Следственном комитете.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее в прокуратуре сообщили, что девятиклассник пронес пневматическое оружие в школу в Гулькевичском районе Краснодарского края и открыл огонь. Губернатор Вениамин Кондратьев добавил, что в результате инцидента пострадали двое учеников, которым сейчас оказывается необходимая помощь. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Также криминалист Михаил Игнатов заявил, что напавший с ножом на учительницу пермский школьник мог состоять в запрещенных экстремистских чатах. Он также посоветовал проверить интернет-запросы 17-летнего подростка. По словам криминалиста, в России наблюдается тенденция ожесточения детей и ухудшения их поведения.

Регионы
Краснодарский край
стрельба
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько времени сотрудники Ozon уделяют внутреннему обучению
ВОЗ оценила вероятность более масштабной вспышки хантавируса
Составлен список умных гаджетов, которые облегчат и обезопасят жизнь
В России избрали нового президента национальной Федерации керлинга
Школьный автобус опрокинулся в российском регионе
Стало известно, сколько пленных вернула Россия
Россиянам рассказали, чем лучше запастись на случай новой пандемии
Погода в Москве в среду, 13 мая: скоротечные ливни, грозы и тепло до +20
Врач объяснил, почему орехи необходимо мыть перед едой
Лихачев раскрыл, кто станет партнером Росатома в Венгрии
Попытка согреться привела к гибели трех рыбаков в ХМАО
Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу сайта «Миротворец»
Стало известно, где кубанский подросток взял оружие для стрельбы в школе
Зеленскому предрекли незавидное будущее после обвинений в адрес Ермака
Силуанов заявил, что экономика БРИКС обогнала «Большую семерку»
Экономист рассказал, от чего зависит стоимость кондиционера
Адвокат объяснил, кто понесет ответственность за стрельбу в школе на Кубани
В МИД России призвали возобновить работу ключевого органа по Арктике
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Российская фигуристка задумалась о смене спортивного гражданства
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.