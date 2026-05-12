Ранивший двух учеников в школе девятиклассник стал фигурантом дела Дело возбуждено против подростка, устроившего стрельбу в краснодарской школе

Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе в Краснодарском крае, передает пресс-служба СУ СК. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, речь идет о хулиганстве. В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, уточнили в Следственном комитете.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее в прокуратуре сообщили, что девятиклассник пронес пневматическое оружие в школу в Гулькевичском районе Краснодарского края и открыл огонь. Губернатор Вениамин Кондратьев добавил, что в результате инцидента пострадали двое учеников, которым сейчас оказывается необходимая помощь. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

