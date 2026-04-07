07 апреля 2026 в 09:54

Криминалист раскрыл, почему пермский школьник мог зарезать свою учительницу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Напавший с ножом на учительницу пермский школьник мог состоять в запрещенных чатах, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он также посоветовал проверить интернет-запросы 17-летнего подростка.

Я не сомневаюсь, что он осознавал свои действия, что шел на это с умыслом причинить ей смерть. Дети стали жестокие, беспредельные. Не все, конечно, отдельные элементы. Нет чувства иерархии в школе. Ты — ученик, учитель для тебя должен быть человеком, который тебя воспитывает, учит. Должна быть субординация, как у нас было в СССР, никто даже и не думал замахнуться на учителя, ударить его, — добавил Игнатов.

Эксперт не исключил, что школьник мог с кем-то поделиться своими планами. Игнатов отметил, что силовикам стоит проверить личную жизнь вероятного убийцы.

Видать, сидел в каких-то чатах, запрещенных в том числе, экстремальных. Надо проверить его жизнь, я не думаю, что это спонтанно. Он мог планировать, с кем-то поделиться. Надо проверить, какие запросы он делал в интернете. К сожалению, погибла женщина, жена, мать, — подытожил Игнатов.

Ранее ученики девятого класса, где также учился подросток, напавший на педагога в Пермском крае, неоднократно жаловались на его неадекватное поведение. Родители школьников также обращались в полицию. Подросток бился головой о стену, занимался неподобающими действиями прямо в школе, грубил преподавателям.

