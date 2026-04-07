Одноклассники жаловались на угрозы пермского школьника перед атакой

Одноклассники школьника, напавшего на учительницу в Пермском крае, жаловались на его странное поведение и угрозы, а родители учеников обращались в полицию, сообщает Telegram-канал Baza. По их словам, мальчик бился головой об стену, занимался мастурбацией в учебном заведении и ругался матом на преподавателей.

Подростка остерегались другие ученики из-за его неадекватных действий. Учащийся состоял на учете, однако до отчисления из школы дело так и не дошло, несмотря на огромную неуспеваемость. Некоторые родители писали заявления в полицию по поводу его поведения.

По информации Telegram-канала SHOT, в школе поведение подростка не воспринимали всерьез — его выходки называли шутками. Парень серьезно занимался спортом, но учился плохо, из-за чего его не допустили к экзаменам по одному из предметов.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что учительница, пострадавшая от нападения школьника с ножом, скончалась в медицинском учреждении. По словам губернатора, педагога доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи приложили все усилия для ее спасения, однако женщина погибла.