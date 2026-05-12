Школьный автобус опрокинулся в российском регионе Водитель пострадала при опрокидывании автобуса в Пермском крае

Школьный автобус опрокинулся в результате ДТП в городе Березники Пермского края, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД. В результате происшествия пострадала женщина-водитель, медики оказали ей необходимую помощь.

Авария случилась в 06:55 по местному времени (4:55 мск) на улице Миндовского. Женщина, находившаяся за рулем автобуса, не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

В полиции уточнили, что в момент происшествия пассажиров в салоне не было. Автобус получил механические повреждения. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области 38-летний мотоциклист без прав сбил 11-летнего школьника на велосипеде, а затем врезался в столб. В результате оба участника ДТП погибли.

До этого в Омской области школьный автобус «Газель» попал в аварию, столкнувшись с фурой DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб на месте, семеро попали в больницу с травмами различной степени тяжести.