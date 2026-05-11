В российском регионе мотоциклист насмерть сбил ребенка

В Гатчинском районе Ленинградской области 38-летний мотоциклист без прав сбил 11-летнего школьника на велосипеде, а затем врезался в столб, передает пресс-служба регионального главка МВД России. По данным ведомства, оба погибли. Трагический инцидент произошел днем 10 мая в поселке Сиверский. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водитель, управляя мотоциклом Honda <...>, двигаясь по шоссе Крамского <...>, у дома 9, корпус 3, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись, после чего байкер потерял управление и совершил наезд на столб, — сказано в сообщении.

До этого в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что в Омской области школьный автобус «Газель» попал в аварию, столкнувшись с фурой DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб на месте, семеро попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось восемь детей. По данным ведомства, окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены лишь после проверки.