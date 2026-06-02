Назван ключевой партнер России в Африке Ушаков назвал Танзанию одним из ключевых партнеров России в Африке

Танзания — один из ключевых партнеров России на Африканском континенте, указал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые передает РИА Новости, она занимает очень важное стратегическое положение в Африке, и Москва активно выстраивает отношения с Додомой.

Танзания — это один из ключевых наших партнеров на Африканском континенте. Большая страна, 70 миллионов население. Расположена вдоль Индийского океана. Очень важное стратегическое положение в Африке занимает. Мы активно выстраиваем отношения с этой страной, — отметил Ушаков.

Он добавил, что торгово‑экономические отношения стран развиваются довольно динамично. Ушаков также отметил, что общий объем товарооборота пока остается на относительно невысоком уровне — порядка $400 млн.

Ранее сообщалось, что национальный авиаперевозчик Танзании Air Tanzania с 2 июля начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, Росавиация уже направила авиакомпании разрешение на полеты.