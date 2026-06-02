Губернатор раскрыл состояние крымского школьника после обрушения балкона Один школьник остается в больнице после обрушения балкона в Севастополе

Подростки, пострадавшие при обрушении балкона в севастопольской школе и проходившие лечение, выписаны, сообщил в МАКС губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Один пострадавший ребенок продолжает лечение в Российской детской клинической больнице в Москве, его состояние стабильно, он находится в сознании и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел 20 мая. Ученики выпускного класса вышли на балкон второго этажа над центральным входом в школу, чтобы сфотографироваться. Балкон не выдержал и обрушился. С него упали шесть мальчиков и три девочки 17 лет. По уточненным данным, всего пострадали 10 подростков. Троих госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадавших выпускников освободили от экзаменов, им также окажут содействие при поступлении в учебные заведения.