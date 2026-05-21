Стало известно состояние пострадавшего при обрушении балкона в Севастополе Один пострадавший при обрушении балкона в Севастополе в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при обрушении балкона в школе № 13 Севастополя остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

После инцидента в больнице остаются 10 подростков. Шестеро из них находятся в состоянии средней тяжести и демонстрируют стабильную динамику. Еще одна школьница самостоятельно обратилась за медицинской помощью накануне вечером, сейчас она в удовлетворительном состоянии и находится под наблюдением врачей.

Трое пострадавших — одна девушка и двое юношей — получили наиболее серьезные травмы. Один из них был прооперирован, находится в реанимации в сознании и под постоянным наблюдением медиков. Состояние еще одного подростка оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении балкона с учениками в школе Севастополя. Здание учебного заведения ввели в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.