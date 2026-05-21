Фитнес-эксперт дал советы, как правильно выбрать спортзал

Спортивный зал нужно выбирать с учетом его расположения и наличия в нем нужного оборудования, посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» фитнес-эксперт Эмиль Халимов. Он также призвал обращать внимание на загруженность заведения в часы пик и отношение персонала к посетителям.

Первое, с чего начинается выбор зала, это честный разговор с самим собой о том, зачем вы вообще туда идете. Силовые тренировки, кардионагрузки, занятия йогой или пилатесом требуют разного оборудования и разной инфраструктуры. Без понимания собственной цели любой выбор окажется случайным, — подчеркнул Халимов.

Он порекомендовал проверять оборудование вживую, а не по фотографиям на сайте. Эксперт также отметил, что перед заключением договора важно внимательно изучить его и все условия абонемента. Лучше всего посетить два или три спортзала в одно и то же время и выбрать среди них наиболее подходящий.

Ранее фитнес-эксперт Ольга Киселева заявила, что только жесткая дисциплина позволяет регулярно заниматься спортом. По ее словам, первые несколько недель важно строго придерживаться графика тренировок, а далее помогут верно расставленные приоритеты.