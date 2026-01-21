Глава сети фитнес-клубов раскрыла, как сохранить мотивацию надолго

Только жесткая дисциплина позволяет регулярно заниматься спортом, поделилась мнением с NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), руководитель международной̆ сети фитнес-клубов Ольга Киселева. По ее словам, первые несколько недель важно строго придерживаться графика тренировок, а далее помогут верно расставленные приоритеты.

Надо расставлять приоритеты. Первые несколько недель нужна жесткая дисциплина. Если взять себя в руки и ходить пару-тройку недель, вы точно почувствуете, что вашему организму стало очень хорошо. Потом, конечно, начинается — работа, усталость, с друзьями хочется встретиться и прочее. Но в этот момент опять же нужно «включить» дисциплину, — сказала Киселева.

Она также добавила, что можно замотивировать себя чем-то материальным, например, нет тренировки — нет бокала вина в пятницу. В итоге, утверждает она, человек подсаживается на эндорфины от спорта и больше не может жить без занятий.

Ранее врач и кандидат медицинских наук Кристина Володина рассказала, как заинтересовать ребенка спортом с малых лет. По ее словам, родителям самим нужно начать заниматься, чтобы показать пример своим детям. Она отметила, что также можно предложить ребенку посещать спортивные секции.