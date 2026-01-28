Психотерапевт ответил, почему люди после 50 лет теряют интерес к жизни

Кризис 50 лет может быть связан с подведением итогов жизни, рассказал «Вечерней Москве» врач-психотерапевт Алексей Вилков. По его словам, в этом возрасте начинает снижаться мотивация.

Им кажется, то, что они имеют сейчас, — это некий максимум, большего достигнуть они уже не успеют. Отсюда и появляется определенная пассивность, нежелание что-либо делать и жить на автомате, — рассказал Вилков.

Психотерапевт отметил, что в этом возрасте часто могут возникать различные расстройства — депрессии или тревога. По его словам, это также может стать причиной апатии и снижения жизненной активности.

Ранее врач-психотерапевт Алина Славнова рассказала, что пожилые люди часто страдают депрессией, однако могут этого не замечать. Она отметила, что люди старшего возраста могут воспринимать такое состояние как норму.