Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 10:25

Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий

Мишустин: социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Повышение затронет более 4 млн граждан, передает ТАСС.

Доходы старшего поколения находятся на особом контроле правительства. С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, вот теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии, — сказал Мишустин.

Премьер уточнил, что прибавка коснется людей с ограничениями по здоровью, детей-сирот, тех, кто потерял кормильца, а также граждан, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Ранее экономист Людмила Иванова-Швец рассказала, что многие пожилые люди ошибочно думают, будто все выплаты увеличиваются автоматически, как пенсия. Однако Социальный фонд не назначает доплаты за иждивенцев, сельский стаж или субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг без личного заявления. Эксперт подчеркнула, что необходимо самостоятельно заявлять о праве на налоговые вычеты за лекарства и сообщать о любых изменениях, иначе переплату могут взыскать задним числом.

