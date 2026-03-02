Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 11:38

Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды

Актер Ягодин: Коляда сбежал из больницы ради спектакля

Николай Коляда Николай Коляда Фото: Илья Питалев/РИА Новости
В последние дни жизни основатель труппы «Коляда-театр» Николай Коляда работал над спектаклем «Орфей спускается в ад», сообщил актер Олег Ягодин. По его словам, ради постановки режиссер «сбежал из больницы», сообщает KP.RU.

Семь дней назад Николай Владимирович уехал на скорой. Сбежал из больницы. Вернулся и доделал этот спектакль до поклона, — сказал Ягодин.

Актер добавил, что на следующий день после возвращения Коляду вновь госпитализировали. Его увезли в реанимацию, спектакль «прогоняли» уже без него.

2 марта в Екатеринбурге состоялся предпремьерный показ постановки «Орфей спускается в ад». «Коляда-театр» сообщил, что спектакли пройдут по утвержденному расписанию, несмотря на смерть основателя труппы.

Ранее сообщалось, что Николай Коляда умер от септического шока на фоне пневмонии. Руководителя «Коляда-театра» госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге днем 25 февраля, несколько дней он провел в реанимации в медикаментозном сне.

Утром 2 марта в театре состоялся предпоказ спектакля. Перед началом актер Олег Ягодин сообщил зрителям о смерти драматурга. Многие в зале не могли сдержать слез.

Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды
