Умер автор фильма «Жидкое небо»

Русско-американский режиссер, автор фильма «Жидкое небо» Слава Цукерман скончался на 86-м году жизни, заявил режиссер и продюсер Григорий Константинопольский в своем Telegram-канале. Причины смерти деятеля культуры не сообщаются.

Умер режиссер Слава Цукерман. <...> Слава — советский кинорежиссер, уехавший в 80-ом в Нью-Йорк, и снявший в 1982 году культовый фильм «Жидкое Небо», — написал Константинопольский.

Цукерман родился в 1940 году в Москве. Он получил образование во ВГИКе, позднее уехал в Израиль, а затем — в Нью-Йорк. Помимо триллера «Жидкое небо», он известен короткометражкой «Ночь на размышление».

