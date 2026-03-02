Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:59

Умер автор фильма «Жидкое небо»

На 86-м году жизни умер русско-американский режиссер Слава Цукерман

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Русско-американский режиссер, автор фильма «Жидкое небо» Слава Цукерман скончался на 86-м году жизни, заявил режиссер и продюсер Григорий Константинопольский в своем Telegram-канале. Причины смерти деятеля культуры не сообщаются.

Умер режиссер Слава Цукерман. <...> Слава — советский кинорежиссер, уехавший в 80-ом в Нью-Йорк, и снявший в 1982 году культовый фильм «Жидкое Небо», — написал Константинопольский.

Цукерман родился в 1940 году в Москве. Он получил образование во ВГИКе, позднее уехал в Израиль, а затем — в Нью-Йорк. Помимо триллера «Жидкое небо», он известен короткометражкой «Ночь на размышление».

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о смерти драматурга Николая Коляды. Глава региона выразил соболезнования семье и близким деятеля культуры и отметил, что имя Николая Коляды и созданные им проекты известны далеко за пределами Среднего Урала.

До этого известный поэт-песенник Виктор Гин скончался в Иерусалиме после тяжелой болезни. Он является автором популярных композиций «Поговори со мною, мама» и «Дарите женщинам цветы».

Россия
режиссеры
фильмы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Российские военные освободили село под Харьковом
Первый за два дня рейс вылетел из Омана в Москву
«Не верю в смерть»: российский певец отказался признавать кончину матери
В ФНПР разъяснили порядок действий при задержке рейса и неявке на работу
Пентагон назвал операцию в Иране самой сложной в истории
Подросток переводит деньги аферистам, пока его матери поступают угрозы
Оверчук поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
«Шок и безобразие»: массовые ошибки судей в РПЛ, что с ними не так
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.