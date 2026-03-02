Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянка опровергла слухи о причастности к файлам Эпштейна

Актриса Макарова: СМИ исказили информацию о причастности к файлам Эпштейна

Джеффри Эпштейн
Чебоксарская актриса Стефания Макарова опровергла информацию о причастности к файлам Эпштейна, сообщает НТА-Приволжье. Девушка заявила, что ряд СМИ исказили информацию.

Факты, имеющие принципиальное значение: я никогда не была знакома с Джеффри Эпштейном. Я не была осведомлена о каких-либо процессах или событиях, упоминаемых в публикациях. Я не являюсь участником какого-либо дела, связанного с данными событиями, — заявила Макарова.

По ее словам, она не имеет отношения к острову Эпштейна. Актриса подчеркнула, что сама обратилась в издание с целью публикации опровержения.

Ранее сообщалось, что фотографию бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова нашли в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Снимок сделан во время занятий карате.

