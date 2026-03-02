Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 18:18

«Подлый удар в спину»: в СФ разнесли Сибигу после угроз в сторону Путина

Сенатор Джабаров пригрозил Сибиге международным трибуналом после угроз Путину

Андрей Сибига Андрей Сибига Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Главе МИД Украины Андрею Сибиге рано или поздно придется отвечать перед международным трибуналом за свои угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, высказывания в адрес президента РФ не способствуют мирному процессу, а скорее напоминают провокацию на фоне переговоров.

Мне жаль, что во главе МИД Украины находится такая личность, как Сибига. Человек представляет внешнеполитическую структуру страны, которая ведет переговоры с РФ о возможном прекращении огня, заключении мирного договора, а он несет ахинею. Как его можно воспринимать серьезного политика? Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) и его сподвижники несут чушь, прикрываясь переговорами. Они напрасно думают, что мы такие доверчивые, какими, к сожалению, были руководители Ирана. Они поверили американцам, что те готовы вести переговоры и получили подлый удар в спину. Я думаю, что даже комментировать эту глупость не стоит. Сибига рано или поздно будет отвечать перед международным трибуналом, — пояснил Джабаров.

Ранее Зеленский признал, что не сосредоточен на военной победе. По его словам, главной задачей для него является выживание.

До этого аналитик венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал Зеленского безумным после его слов о том, что выборы на Украине якобы не важны для местного населения. По его словам, ухода политика ожидают и в Москве, и в Вашингтоне.

Андрей Сибига
Россия
Украина
переговоры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
